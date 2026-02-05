Haberler

Çin: Belirli Bir Kesimin Dayattığı Kurallarla Küresel Ticaret Düzeninin Bozulmasına Karşıyız

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, belirli bir kesimin dayattığı kurallara karşı olduklarını ve uluslararası ticaretin bozulmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Sözcü Lin Jian, ABD'nin oluşturduğu kritik madenler ittifakına dair görüşlerini paylaştı.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, belirli bir kesimin dayattığı kurallarla uluslararası ekonomik ve ticari düzenin bozulmasına karşı olduklarını söyledi.

Lin perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ABD'nin kurduğu sözde "kritik madenler ittifakı" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lin, açık, kapsayıcı ve tüm taraflara fayda sağlayan bir uluslararası ticaret ortamını korumanın, tüm ülkelerin ortak çıkarına olacağını ifade etti.

Sözcü ayrıca, tüm tarafların kritik madenlere ilişkin küresel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarı ve güvenliğinin korunmasında yapıcı bir rol üstlenme sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
