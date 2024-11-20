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Çin, 5G+ Endüstriyel İnternet İçin Pilot Program Başlattı

Çin, 5G+ Endüstriyel İnternet İçin Pilot Program Başlattı
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Haberler
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Çin, 10 kentte 5G+ endüstriyel internetin entegrasyonu için bir pilot program başlattı. Program, teknolojinin gelişimini ve uygulamasını hızlandırmayı amaçlıyor. İlk uygulama kentleri arasında Nanjing, Wuhan ve Qingdao yer alıyor.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin, 10 kentte 5G+ endüstriyel internetin entegre şekilde uygulamasını ilerletmek üzere pilot program başlattı. Salı günü başlatılan program, teknolojinin yüksek kalitede gelişimini ve geniş çaplı uygulamasını hızlandırmayı amaçlıyor.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, 10 kentte 5G+ endüstriyel internetin entegre şekilde uygulamasını ilerletmek üzere pilot program başlattı. Salı günü başlatılan program, teknolojinin yüksek kalitede gelişimini ve geniş çaplı uygulamasını hızlandırmayı amaçlıyor.

5G+ endüstriyel internet pilot programının uygulanacağı ilk kentler arasında Nanjing, Wuhan ve Qingdao ile birlikte yedi şehir daha bulunuyor. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, bu kentler hem bölgesel hem de ulusal düzeyde öncü etkilere sahip 5G destekli endüstriyel kümeler ve inovasyon ekosistemleri geliştirmeye odaklanacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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