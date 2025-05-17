Çin, 2025'e Kadar Dijital Ekonomi İçin Eylem Planı Yayınladı

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin, "Dijital Çin" hedefleri kapsamında 2025 yılına yönelik bir eylem planı yayımladı. Plan, yapay zeka entegrasyonu "Yapay Zeka Artı", dijital altyapı iyileştirmeleri, veri endüstrisinin geliştirilmesi ve dijital yeteneklerin artırılması gibi öncelikli alanları içeriyor.

Ulusal Veri İdaresi tarafından cuma günü yayımlanan plan, veri kaynaklarının tahsisinde pazar odaklı reformun teşvik edilmesi, birleşik bir ulusal veri pazarının hızla geliştirilmesi, yerel koşullara uygun veri odaklı bir dijital ekonominin desteklenmesi ve Dijital Çin'in genel gelişim düzeyinin kapsamlı biçimde artırılması çağrısında bulunuyor.

Plana göre Çin, 2025'in sonuna kadar dijital endüstride yeni kaliteli üretici güçlerin sürekli genişlemesi ve dijital ekonomik kalkınmanın kalitesi ve verimliliğindeki iyileşmelerle Dijital Çin'in inşasında önemli ilerleme sağlamayı hedefliyor.

Plan ayrıca, temel dijital ekonomi endüstrilerinin katma değerinin GSYİH'nın yüzde 10'undan fazlasına katkı sağlamasını, birleşik bir veri faktörü pazarı oluşturulmasında istikrarlı ilerleme kaydedilmesini ve bilgi işlem gücünün 300 EFLOPS'un üzerine çıkarılmasını hedefliyor.

Plan kapsamında kurumsal inovasyon, yerel teknoloji markalarının güçlendirilmesi ve "Yapay Zeka Artı" uygulamalarının yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere 8 stratejik eylem alanı belirlendi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, Çin'in dijital endüstrisi 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 8,5 trilyon yuan (yaklaşık 1,18 trilyon dolar) gelir elde etti.

Hükümetin bu yılki çalışma raporunda, "üretimde dijitalleşmenin hızlandırılacağı, dijital ve endüstriyel uzmanlığa sahip entegre hizmet sağlayıcıların destekleneceği ve KOBİ'lerin dijital dönüşümü için kaynakların artırılacağı" ifade edildi.