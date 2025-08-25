Çin, 157 Ülkenin İlk 3 Ticaret Ortağı Arasında

Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, 2024 yılında Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelerle yapılan ticaretin 22 trilyon yuana ulaşacağını açıkladı. Ayrıca, Çin'in yükselen pazarlarla olan ticareti son yıllarda yüzde 10'un üzerinde bir büyüme gösterdi.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi Başkanı Sun Meijun, Çin'in dünya genelinde 157 ülke ve bölgenin ilk 3 ticaret ortağı arasında yer aldığını söyledi.

Sun, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında 2024 yılında Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne dahil ülkelerle gerçekleştirdiği ticaretin 22 trilyon yuana (yaklaşık 3 trilyon ABD doları) ulaşarak, ülkenin toplam ithalat ve ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğunu belirtti.

Sun, Çin'in ASEAN, Latin Amerika, Afrika ve Orta Asya gibi yükselen pazarlarla olan ticaretininse 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) başlangıcından bu yana yıllık yüzde 10'un üzerinde büyüme sergilediğini kaydetti.

Çin'in uluslararası işbirliği konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Sun, 2021'den bu yana karşılıklı ekonomik faydaları çoğaltma amaçlı 519 uluslararası işbirliği anlaşması imzalandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
