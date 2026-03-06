Çin: İmalat ve Hizmet Sektörleri Yılda 10 Milyondan Fazla İstihdam Yaratacak

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, ülkenin imalat ve hizmet sektörlerinin 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) boyunca yılda 10 milyondan fazla istihdam yaratmasının beklendiğini söyledi.

Zheng, cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu iki sektörün toplam değerinin söz konusu dönemde 40 trilyon yuanın (yaklaşık 5,8 trilyon ABD doları) üzerinde artmasının beklendiğini belirtti.

Girişim sermayesi yatırımlarının çıkış kanallarını daha da iyileştirmek ve sermaye devir etkinliğini artırmak amacıyla bu yıl ulusal düzeyde şirket birleşme ve alımlarına yönelik bir fon kuracaklarını kaydeden Zheng, bu fonun çeşitli kaynaklardan 1 trilyon yuan (yaklaşık 145 milyar ABD doları) tutarında yatırımı yönlendirmesi ve kaldıraç etkisi yaratmasının beklendiğini ifade etti.

Zheng, girişim sermayesi yatırımlarının çıkış kanallarını iyileştirmek ve sermaye devir etkinliğini artırmak amacıyla bu yıl ulusal düzeyde şirket birleşmeleri ve satın almalarına yönelik bir fon kuracaklarını söyledi. Fonun çeşitli kaynaklardan 1 trilyon yuan (yaklaşık 145 milyar ABD doları) tutarında yatırımı yönlendirmesi ve harekete geçirmesi bekleniyor.

Zheng ayrıca 15. Beş Yıllık Plan dönemi boyunca toplum temelli yaşlı bakım hizmeti kurum ve tesislerinin kapsama oranını yüzde 70'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Zheng ayrıca toplantıda, söz konusu dönemde 1.000 genel lise inşa etmeyi veya yenilemeyi ve 2 milyondan fazla yeni öğrenci kontenjanı oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua