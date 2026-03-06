Haberler

Çin: İmalat ve Hizmet Sektörleri Yılda 10 Milyondan Fazla İstihdam Yaratacak

Güncelleme:
Çin'in Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, 2026-2030 döneminde imalat ve hizmet sektöründe yılda 10 milyondan fazla istihdam yaratılmasının beklendiğini açıkladı. Ayrıca, girişim sermayesi yatırımlarının artırılması ve toplum temelli yaşlı bakım hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

Zheng, cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu iki sektörün toplam değerinin söz konusu dönemde 40 trilyon yuanın (yaklaşık 5,8 trilyon ABD doları) üzerinde artmasının beklendiğini belirtti.

Girişim sermayesi yatırımlarının çıkış kanallarını daha da iyileştirmek ve sermaye devir etkinliğini artırmak amacıyla bu yıl ulusal düzeyde şirket birleşme ve alımlarına yönelik bir fon kuracaklarını kaydeden Zheng, bu fonun çeşitli kaynaklardan 1 trilyon yuan (yaklaşık 145 milyar ABD doları) tutarında yatırımı yönlendirmesi ve kaldıraç etkisi yaratmasının beklendiğini ifade etti.

Zheng ayrıca 15. Beş Yıllık Plan dönemi boyunca toplum temelli yaşlı bakım hizmeti kurum ve tesislerinin kapsama oranını yüzde 70'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Zheng ayrıca toplantıda, söz konusu dönemde 1.000 genel lise inşa etmeyi veya yenilemeyi ve 2 milyondan fazla yeni öğrenci kontenjanı oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua
