Buzlar çözüldü, balıkçılar sandallarıyla Çıldır Gölü'ne açıldı

KARS'ın Arpaçay ilçesinde balıkçılar, balık avlamak için havaların ısınmasıyla birlikte buzları çözülmeye başlayan Çıldır Gölü'ne açıldı.

Ardahan ve Kars arasındaki, Doğu Anadolu Bölgesi'nin, 124 kilometrekare alanıyla Van'dan sonra 2'nci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün kışın buz tutan yüzeyi havaların ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı. Kışın delikler açarak Eskimolar gibi balık avlayan balıkçılar, buzların erimesiyle sandallarıyla göle açılıp ilk ağları attı. Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünden balıkçı Atanur Dursun, sezonun ilk avında istediğini elde edemedi. Göldeki çöp ağları da topladığını belirten Atanur Dursun, henüz tam anlamıyla çözülmeyen gölde balık bereketinin artmasını beklediğini de söyledi.

