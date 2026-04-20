Buzlar çözüldü, balıkçılar sandallarıyla Çıldır Gölü'ne açıldı

Buzlar çözüldü, balıkçılar sandallarıyla Çıldır Gölü'ne açıldı
KARS'ın Arpaçay ilçesinde balıkçılar, havaların ısınmasıyla birlikte buzları çözülmeye başlayan Çıldır Gölü'nde av sezonunu açtı. Balıkçı Atanur Dursun, ilk avında istediğini elde edemedi ama gölde balık bereketinin artmasını bekliyor.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde balıkçılar, balık avlamak için havaların ısınmasıyla birlikte buzları çözülmeye başlayan Çıldır Gölü'ne açıldı.

Ardahan ve Kars arasındaki, Doğu Anadolu Bölgesi'nin, 124 kilometrekare alanıyla Van'dan sonra 2'nci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün kışın buz tutan yüzeyi havaların ısınmasıyla birlikte çözülmeye başladı. Kışın delikler açarak Eskimolar gibi balık avlayan balıkçılar, buzların erimesiyle sandallarıyla göle açılıp ilk ağları attı. Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünden balıkçı Atanur Dursun, sezonun ilk avında istediğini elde edemedi. Göldeki çöp ağları da topladığını belirten Atanur Dursun, henüz tam anlamıyla çözülmeyen gölde balık bereketinin artmasını beklediğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
