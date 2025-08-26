Çiftçilere 2025 Yılı Genel Tarım Sayımı'na Katılma Uyarısı

Anamur- Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, çiftçilere "2025 Yılı Genel Tarım Sayımı"na katılmaları çağrısında bulundu.

Gümüş, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca yürütülen sayım için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Uygulama sayesinde çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin detaylı şekilde kayıt altına alındığını ifade eden Gümüş, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticilerimizin zor durumda kalmaması için 2025 Yılı Genel Tarım Sayımı'na mutlaka katılarak doğru bilgileri vermesi gerekiyor. Yanlış beyan veya katılmama durumunda idari para cezası uygulanacaktır. Vereceğimiz bilgiler yalnızca istatistiki amaçla kullanılacak. Bu sayım, ilçemizin ve ülkemizin tarımsal geleceği adına kritik bir adımdır. Çiftçilerimizin bu sürece aktif şekilde katılım göstermesi gerekmektedir."