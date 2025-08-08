Çiftçilere 116 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

TARIM ve Orman Bakanlığı, 116 milyon 301 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "116 milyon 301 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.