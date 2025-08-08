Çiftçilere 116 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere 116 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, 116 milyon 301 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 116 milyon 301 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "116 milyon 301 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası

Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumun ilk icraatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.