Cide Cumhuriyet İlkokulu'ndan Geleneksel Çocuk Şenliği

Cide Cumhuriyet İlkokulu tarafından "4. Geleneksel Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün stadında düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı.

Etkinlik boyunca kurulan çeşitli oyun parkurları, düzenlenen yarışmalar, sahnelenen gösteriler ve interaktif aktivitelerle minikler hem doyasıya eğlendi hem de öğrendi.