Cide Cumhuriyet İlkokulu'ndan Geleneksel Çocuk Şenliği
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün stadında düzenlenen 4. Geleneksel Çocuk Şenliği'nde minik öğrenciler çeşitli oyunlarla eğlendi ve öğrenme fırsatı buldu.
Cide Cumhuriyet İlkokulu tarafından "4. Geleneksel Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün stadında düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı.
Etkinlik boyunca kurulan çeşitli oyun parkurları, düzenlenen yarışmalar, sahnelenen gösteriler ve interaktif aktivitelerle minikler hem doyasıya eğlendi hem de öğrendi.
Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel