Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar etkili oluyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar başladı.

İlçe merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin zirvesinde de kar etkili oluyor.

Öte yandan kayak merkezindeki pistlerde kış turizmi için tüm hazırlıklar da tamamlandı.