CHP Sözcüsü Sarı, SPK Başkanı Sütçü'nün istifasına 'skandalın hesabı kapanmaz' dedi

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü'nün, sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesine ilişkin, "Yüz binlerce insanı mağdur eden bu skandalın hesabı, bir istifayla kapanmaz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifasına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SPK Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifa etmiş. Yaklaşık 20 milyar dolarlık fon skandalı karşısında gözlerini sıkı sıkı kapatmak, anlaşılan ciddi bir göz yorgunluğuna neden olmuş. Ancak SPK Başkanı'nın istifası, fon krizinin üzerini örtemez. Daha önce de ifade ettik: Fonların tasfiyesi, adli soruşturmalar ve bürokratik değişiklikler tek başına yeterli değildir. Bu süreçte denetim sorumluluğunu yerine getirmeyenler, ihmali bulunanlar ve en önemlisi bu işin siyasi ayağı ortaya çıkarılmalıdır. Yüz binlerce insanı mağdur eden bu skandalın hesabı, bir istifayla kapanmaz!"

Kaynak: ANKA