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CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor

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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partilerinin 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı. Yücel, hukukun ve demokrasinin peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak kayyum atama girişimlerine meydan okuduklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Susmuyoruz, sinmiyoruz, bir adım geri atmıyoruz. Hukuktan da demokrasiden de vazgeçmiyoruz. CHP'ye kayyum atamak isteyen zihniyete meydan okuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Parti Tüzüğü'nün kendisine verdiği yetkiye dayanarak partisini 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel X hesabından kurultaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Susmuyoruz, sinmiyoruz, bir adım geri atmıyoruz. Hukuktan da demokrasiden de vazgeçmiyoruz. CHP'ye kayyum atamak isteyen zihniyete meydan okuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Parti Tüzüğümüzün 48. maddesi gereğince 6 Nisan 2025 tarihinde Olağanüstü Kurultayı toplama kararı almıştır. Partimize, ülkemize, demokrasi mücadelemize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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