CHP Milletvekili Salıcı: Emekli aylıklarının iyileştirilmesi bir adalet meselesidir

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emekli aylıklarına yapılması beklenen ek zamma ilişkin, "Oy avcılığı hesaplarıyla emekliye eziyet etmek, muhafazakar olduğunu söyleyen bir iktidarın ikiyüzlülüğüdür. Emekli aylıklarının iyileştirilmesi bir adalet meselesidir. Bir sosyal adalet meselesidir" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emekli aylıklarına yapılacak ek zammın görüşülmesinin beklendiği kabine toplantısı öncesi açıklama yaptı. Salıcı'nın açıklaması şöyle:

"Hükümet, emekli aylıklarını iyileştirmek için seçimin yaklaşmasını bekliyor. Seçim hesaplarıyla emekliye eziyet ediyor. Lafa gelince 'büyüklere hürmetten', 'maneviyattan' bahsederler. İcraata gelince 'Seçim yoksa zam da yok' derler. Bu mu büyüklerimize hürmet? Bu mu yaşlılarımıza vefa?

"SOSYAL ADALET MESELESİ"

Emekliler lütuf beklemiyor. Çalışırken yapılan kesintilerin karşılığını istiyorlar. Oy avcılığı hesaplarıyla emekliye eziyet etmek, muhafazakar olduğunu söyleyen bir iktidarın ikiyüzlülüğüdür. Emekli aylıklarının iyileştirilmesi bir adalet meselesidir. Bir sosyal adalet meselesidir."