Deniz Yavuzyılmaz: "Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılan Avrasya Tüneli'ne 2025 Yılında 2 Milyar Lira Ödendi"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, garanti edilen araç geçiş sayısı tutmuş olmasına rağmen yap-işlet-devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli için Hazine'den yapılan ödemenin 2025 yılında 2 milyar lira olduğunu açıkladı.

CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2025 yılında Avrasya Tüneli için görevli şirkete ödenen tutarı açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, 2025 yılı için garanti edilen araç sayısının 26 milyon 17 bin 676 olduğunu, 2025 yılında Avrasya Tüneli'nden 27 milyon 554 bin 3 aracın geçtiğini ancak buna rağmen şirkete ödeme yapıldığını belirtti. Şirkete "fiyat farkı" olarak 2 milyar 11 milyon 677 bin 662 lira ödeme yapıldığını belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydedetti:

"Bunu adı garantili soygundur. Avrasya Tüneli'nde, araç geçiş garanti sayısı tuttuğu halde Hazine şirkete neden 'fiyat farkı' ödemesi yapıyor? Sözleşme yılına göre şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 4 Dolar+KDV. Ayrıca bu tutara her yıl Amerika Tüketici Fiyatları Endeksindeki artış oranı da çarpan olarak ekleniyor."

AKP'nin yaptığı berbat sözleşme nedeniyle şirkete garanti edilen araç geçiş ücreti ile sürücülerin ödediği geçiş ücreti arasındaki fark tutarı şirkete ödeniyor. Ayrıca sözleşmeye göre her yıl, Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş sayısı binde 5 oranında artırılıyor."

Kaynak: ANKA