CHP'li Ünver'den Esnaf Ziyareti...."Kurban Gelmiş Ama Vatandaş Bıçağını Bilemeye Getirmiyor"

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman'da esnaf ziyareti yaptı. Kurban Bayramı öncesi işlerinin durma noktasına geldiğini belirten bir bıçak ustası, ekonomik durgunluğa dikkat çekti.

CHP PM Üyesi ve Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman'da esnaf ziyareti yaptı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasına rağmen işlerin açılmadığını söyleyen esnaf, "Makine imalatımız var ama iş yok. Normalde kışın belli bir iş yoğunluğu olurdu. Bayrama 10-15 gün kaldı, bugün 10 tane bıçak bile bilemedim. Vatandaşın bayram beklentisi kalmamış" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı için toptancılardan ürün aldığını ancak satış yapamadığını anlatan esnaf, "Vatandaş alamayacak ki. Elimde kalırsa ihtiyaçlarımı görüp kalanını toptancıya geri götür diyeceğim" dedi. Ünver'in, "Bıçağını biletemeyen vatandaş kurbanını nasıl alacak" sorusu üzerine esnaf, yaşadığı ekonomik tabloyu şöyle anlattı:

"40 yıldır bu işteyim. Ramazan ayından bu yana yaşadığım durgunluğu görmedim. Ben böyle olursam telefoncunun işi nasıl olur, fotoğrafçının işi nasıl olur bilmiyorum. Kurban gelmiş ama vatandaş bıçağını bilemeye getirmiyor. Daha şu ana kadar 20 bıçak bile gelmedi."

Esnaf, artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle hem kendisinin hem de diğer esnafın ayakta kalmakta zorlandığını belirterek, "Para kazanmayalım tamam da 40 yıllık itibarımız da gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA