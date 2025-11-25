Haberler

CHP'li Taşcıer: Emekliye Kurulmuş Tuzak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emekli maaşlarının kesileceği yönündeki haberleri eleştirerek, emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını ve insanların çalışmak zorunda olduğunu savundu. Taşcıer, mevcut durumun emekliye kurulmuş bir tuzak olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emekli olup çalışanların emekli maaşının kesileceği yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İktidar milyonlarca insana, gözünün içine baka baka, 'Aç kal, kimin umurunda' diyor. Bir ülkede emekli maaşı açlık sınırının altında kalmışsa, kiralar bir maaş tutuyorsa, market raflarına bakmak, pazar tezgahlarının yanından geçmek artık lüks hale gelmişse, fatura, ilaç, ulaşım giderleri bir servet tutuyorsa çıkıp da 'İkinci maaş alıyorlar demek' vicdansızlıktır, ayıptır" dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer,"Hem çalışıp hem emekli maaşı alma dönemi sona eriyor" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Taşcıer, şunları söyledi:

"Ekim 2008'den sonra ilk defa sigortalı olanlara, 'Emekli oldun mu artık çalışamazsın' diyorlar. Yani ya emekli aylığını kesecekler ya da resmen bedavaya çalıştıracaklar. İktidar 60 yaş üstü 2 milyon 651 bin yurttaşın hala çalışmak zorunda olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Çünkü en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira. Bu parayla kim geçinebilir, kim kirayı, pazarı, faturayı ödeyebilir? Peki iktidar ne yapıyor? 'Ya emekli olursun ya da maaş alırsın. İkisini birden anca rüyanda görürsün' diyor. Yani milyonlarca insana, gözünün içine baka baka, 'Aç kal, kimin umurunda' diyor. Bakın, bir ülkede emekli maaşı açlık sınırının altında kalmışsa, kiralar bir maaş tutuyorsa, market raflarına bakmak, pazar tezgahlarının yanından geçmek artık lüks hale gelmişse, fatura, ilaç, ulaşım giderleri bir servet tutuyorsa çıkıp da 'İkinci maaş alıyorlar demek' vicdansızlıktır, ayıptır.

"Emekliye kurulmuş bir tuzak"

Asıl soruyu biz soralım: Bu insanlar neden emekli oldukları halde dinlenemiyor? Emekli, çalışmayı çok sevdiği için mi iş arıyor? Elbette ki hayır. Yaşamak için, hayatta kalabilmek için, mücadele ediyorlar. Aç kalmamak için nerede iş bulurum diye düşünüyorlar. Çünkü emekli aylığı insanca yaşamaya yetmiyor. Çünkü yıllardır uygulanan ekonomi politikaları vatandaşı enflasyon karşısında ezdi. Çünkü aylık bağlama oranları bilinçli bir biçimde düşürüldü. Çünkü bu iktidarın düzeni emekliyi sistematik bir şekilde yoksullaştırdı. Ama yetmemiş olacak ki bir de üstüne cezalandırmanın yolunu arıyorlar. 'Çalışırsan maaşını keserim' diyorlar. Bu mudur sosyal devlet, bu mudur adalet? Bu olsa olsa emekliye kurulmuş bir tuzaktır.

"Bu ülkenin onurlu emeklisi sahipsiz değil"

Gerçek çözüm basit. Emekliyi ikinci bir işe muhtaç etmeyecek bir aylık vereceksin, alt sınır aylığını yükselteceksin, aylık bağlama oranlarını düzelteceksin, insan gibi yaşayabileceği geliri sağlayacaksın, sosyal güvenliği adil bir zemine oturtacaksın. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülkenin onurlu emeklisi sahipsiz değil."

