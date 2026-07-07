Sencer Solakoğlu'ndan Sertifika İptali Açıklaması: "Ne Deniyorsa Onu Yaptık ve Suçumuz Ne Deniyorsa Onu Yapmak Oldu"

(ANKARA) - CHP'li Sencer Solakoğlu, işletmesine ait sertifikaların iptal edilmesine tepki göstererek, "Bunların tek gerekçesi var; üreteni cezalandırmak ve siyaseten karşılarında duran bir eleştiriyi, son derecede haklı eleştiriyi kötülük, haksızlık olarak görmeleri, buna karşı susturma çabalarıdır. Dolayısıyla ne deniyorsa onu yaptık ve suçumuz ne deniyorsa onu yapmak oldu" ifadelerini kullandı.

CHP'li Sencer Solakoğlu, Bursa'da kendisine ait hayvancılık işletmesinin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası"nın iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir video yayımlayan Solakoğlu, "Gerekçeleri şu, hiçbir eksik bulamadılar. Buldukları tek eksik, bu gördüğünüz şu anda içinde bulunduğum ahırımdan, arkamda gördüğünüz ahıra hayvan transferim. Aynı çiftlik, aynı sınırların içerisindeki bir ahırdan öbür ahıra transferim" dedi.

YILLARDIR YAPILAN UYGULAMA BU YIL HATALI SAYILDI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yıllardır uygun gördüğü uygulamayı bu yıl yanlış olarak tariflediğini söyleyen Solakoğlu, Tarım İl Müdürlüğü personelinin kendilerine, "Biz yılda bir defa geliyoruz, kan alıyoruz, testlerinizi yapıyoruz. Zaten bütün hayvanlardan alınıyor. O zaman bunu yaparız" dediklerini anlattı.

2021 – 2025 yılları arasında uygulanan prosedürün bu yıl "hatalı" olduğuna karar verildiğini ve bu yüzden sertifikalarının iptal edildiğini belirten Solakoğlu, "Hastalık varmış gibi yazılar yazıyorlar ama yok, test de yaptılar, hastalık falan yok. Bunların tek gerekçesi var. Üreteni cezalandırmak ve siyaseten karşılarında duran bir eleştiriyi, son derecede haklı eleştiriyi kötülük, haksızlık olarak görmeleri, buna karşı susturma çabalarıdır" diye konuştu.

"SUÇUMUZ DENİLENİ YAPMAK"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personelini uyarmalarına rağmen yapılan yanlış uygulama nedeniyle bir hayvanın sıkıştırılarak öldürüldüğünü ifade eden Solakoğlu, şöyle devam etti:

"Ben bunu internete yazdıktan sonra bir dünya yalanlamayla 'öyle değildi, şöyle değildi' gibilerinden şeyler söylüyorlar. Külliyen yalan söylüyorlar. Tam anlamıyla böyle oldu. Artı biz Tarım İl Müdürlüğü ne diyorsa onu yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın temsilcisidir. Bizim bağlı olduğumuz mercidir. Onlar bu şekilde yapmamızı öngörmüşler. Yıllardır da bu şekilde yapıyorsak eğer bizi böyle yönlendirdilerse düşünebiliyor musunuz bir il müdürlüğünün personeline 'kardeşim böyle yapamazsın, böyle yapıyorsun böyle yapmak zorundayız' desek ne olur? Adamın iki dudağının arasındasınız. Dolayısıyla ne deniyorsa onu yaptık ve suçumuz ne deniyorsa onu yapmak oldu."

"TARIMIN T'SİNDEN ANLAMAYAN BAKANLAR"

Türkiye'deki en verimli işletmeler arasında olduklarını kaydeden Solakoğlu, "Her şeyi dört dörtlük yapıyoruz ama siyaseten onların söylediğini değil, doğruları söylemeye devam ettiğimiz için bu zorbalıklar yapıyor. Biz söylemeye devam edeceğiz. Muhalefet yapmaya devam edeceğiz. Çünkü hepiniz farkındasınız. Türkiye'deki gıda enflasyonunun sebebi ne Hürmüz Boğazı ne yaşanan don. Bunları başka ülkeler de sürekli yaşıyorlar. Tek sebebi beceriksizlikleri ve iş bilmezlikleri. Birileri sayesinde bir yere atanmış olmaları. Tarımın T'sinden anlamayan bakanların tarımla ilgili fikir sahibi olmaları Türkiye'deki gıda enflasyonunun sebebi" dedi.

CHP iktidarında bu yanlış işleyişi düzelteceklerini, üretimi teşvik edeceklerini söyleyen Solakoğlu, "Gençlerin üretimin içinde olmalarının önünü açacağız. Eğer bunu yapmazsanız da gıda enflasyonunu durduramazsınız. Tavukçulara gidip sopayla 'fiyatları arttırmayacaksınız' deyip bir gecede ihracatı yasaklamak, bu siyasi hamleler Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar veriyor. Vermeye devam ediyor. İlk seçimde bunu değiştireceğiz ve düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA