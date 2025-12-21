Gürsel Erol: Bu Bütçede Millet Yoktur, Halk Yoktur

(ANKARA) - CHP Milletvekili Gürsel Erol, 2026 bütçesine ilişkin yaptığı açıklamada,"Emeklinin geçim mücadelesi, emekçinin alın teri, memurun ay sonunu getirme kaygısı bu bütçede yoktur. Kademeli emeklilik bekleyen yurttaşlarımızın umudu, sağlık çalışanlarının fedakarlığı, asgari ücretlinin her ay yaptığı zor hesaplar bu metinde kendine yer bulamamıştır. Özetle, bu bütçede millet yoktur, halk yoktur." ifadesini kullandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2026 yılı bütçe teklifini eleştirerek halkın görmezden gelindiğini, milyonların sesine kulak tıkandığını söyledi. Türkiye'de vatandaşların hayat pahalılığı konusunda her geçen gün daha da zorlandığını belirten Erol, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini son görüşme gününde bulunuyoruz. Günler süren değerlendirmelerin sonunda ortaya çıkan tablo maalesef son derece açıktır.

Bu bütçe; rakamlarla, cetvellerle ve tablolarla doludur. Ancak toplumun gerçekleri bu sayfalarda yer bulamamıştır. Emeklinin geçim mücadelesi, emekçinin alın teri, memurun ay sonunu getirme kaygısı bu bütçede yoktur. Kademeli emeklilik bekleyen yurttaşlarımızın umudu, sağlık çalışanlarının fedakarlığı, asgari ücretlinin her ay yaptığı zor hesaplar bu metinde kendine yer bulamamıştır. Özetle; bu bütçede millet yoktur, halk yoktur.

Hayat pahalılığı karşısında her geçen gün daha fazla zorlanan milyonların sesine kulak tıkayan, toplumun geniş kesimlerini görmezden gelen bir anlayışla hazırlanan bu bütçeyi kabul etmemiz mümkün değildir.Bizler; yükü adil paylaşmayan, sosyal devleti güçlendirmeyen, vatandaşın derdine çözüm üretmeyen hiçbir bütçenin yanında olmayız. Bu nedenle, insanı merkeze almayan, halkın ihtiyaçlarını yok sayan bu bütçeyle 2026 yılına giriyoruz."