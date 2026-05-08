Haberler

CHP'li Başevirgen: "İktidar Huzurevi Başvuru Yaşını Yükseltti, Yaşlılarımızı Resmen Kapının Önüne Koydu"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, huzurevine başvuru yaşının 70'e yükseltildiğini, 60-69 yaş aralığı için ise sağlık raporu şartı getirildiğini belirterek, "Huzurevleri fiyatlarının yüksek oluşu, kapasitesinin düşük olmasının yanına şimdi de yaş sınırının artırılması eklendi. İktidar yaşlıları resmen kapının önüne koydu" dedi.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, huzurevine başvuru yaşının 70'e yükseltildiğini, 60-69 yaş aralığı için ise sağlık raporu şartı getirildiğini belirterek, "Huzurevleri fiyatlarının yüksek oluşu, kapasitesinin düşük olmasının yanına şimdi de yaş sınırının artırılması eklendi. İktidar yaşlıları resmen kapının önüne koydu" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete yayınlanan ve huzurevine şartsız başvuru yaşını 60'tan 70'e yükselten kararı eleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başevirgen, yaşlıların barınma krizine dikkat çekti. Başevirgen, "Daha önce huzurevi başvuru sayılarındaki artışı, kapasite yetersizliğini ve fiyatların yüksekliğini gündeme getirmiştik. Tek kişilik en ucuz oda fiyatı 10 bin liraya dayandığını, Türkiye genelinde huzurevlerinde yerleşmeyi bekleyen yaşlı sayısının, Haziran 2025 itibarıyla 11 bin 57'ye ulaştığını duyurmuştuk. Yaşlılarımızın huzurevi kuyruğunda beklememesi için iktidara da huzurevi sayısını ve kapasitesini artırma çağrısında bulunmuştuk. Ancak iktidar yine milletimizin yararına olan hiçbir şeyi yapmadığı gibi huzurevi kuyruğunda bekleyen yaşlı sayısını az göstermek için türlü oyunlara başvurdu" dedi.

"TALEBİ SUNİ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORLAR"

Huzurevi başvuru yaşının yükseltilmesini eleştiren Başevirgen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yaşlılarımızın huzurevine başvuru yaşı 60'dan 70'e yükseltildi. 60-69 yaş aralığındaki başvurular ise sağlık raporu şartına bağlandı. Türkiye'de yaşlı nüfus hızla artıyor ancak kamuya ait huzurevi yatağı sayısı aynı hızla artmıyor. İktidar, kapıdaki sırayı azaltmak için hizmet kalitesini veya kapasitesini artırmak yerine, başvuru şartlarını ağırlaştırarak talebi suni bir şekilde düşürmeyi hedefliyor" diye konuştu.

"YAŞLILARIMIZA UCUZ OTEL ODALARI DAYATILIYOR"

İktidarın yaşlılarımızı ucuz pansiyonlara mahkum ettiğini de sözlerine ekleyen Başevirgen, "5-6 bin liralık denetimsiz pansiyonlar iktidar tarafından alınan bu kararla yaşlılarımız için tek seçenek olarak dayatılıyor. Ucuz otel odalarında barınmaya çalışan, açlık ve yoksullukla mücadele eden yaşlılarımıza bu iktidarın yaptığı vicdansızlıktan da ötedir. Huzurevleri fiyatlarının yüksek oluşu, kapasitesinin düşük olmasının yanına şimdi de yaş sınırının artırılması eklendi. İktidar yaşlıları resmen kapının önüne koydu. İktidara en başta yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. Yaş sınırını artırmayın, çözüm huzurevi sayısını, kapasitesini artırmak ve fiyatları yaşlılarımızın emekli maaşıyla erişebileceği bir noktaya çekmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse felaket olur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Alevlerin sardığı AVM çok sayıda kişiye mezar oldu! Bilanço artabilir
Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı

Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama

Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı bir paylaşım daha yaptı

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı

İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı