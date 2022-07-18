CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan 'Milletin Sesi Mitingi' açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partilerince kentte 24 Temmuz'da düzenlenecek "Milletin Sesi Mitingi"ne herkesi davet ettiklerini belirtti.

Akın, CHP İl Başkanlığında Balıkesir milletvekilleri Fikret Şahin ve Ensar Aytekin, İl Başkanı Serkan Sarı'yla düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı "Milletin Sesi Mitingi" hakkında bilgi verdi.

Mitingin saat 18.30'da Kuvayi Milliye Meydanı'nda başlayacağını ve Balıkesir'in tarihi bir güne tanıklık edeceğini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Bize katılın, hakkınızı teslim alın. Beraber olalım, birlik olalım. Milletin Sesi Mitingi'nde hep birlikte yek olalım. Milletin sesi Balıkesir'den yurdumuzun dört bir yanına yayılacak ve dört bir yanından bu ses duyulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı ve hemşehrilerimizi Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenleyeceğimiz mitingimize davet ediyoruz ve bekliyoruz."