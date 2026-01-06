CHP Gençlik Kolları'ndan Burs ve Kredi Zammına Tepki: Gençlere Verilen Değerin Karnesi Budur

(ANKARA)- CHP Gençlik Kolları, 2026 yılı için açıklanan Burs ve Öğrenim Kredisi'ndeki yüzde 33'lük zamma tepki göstererek, "23 yılın özeti, gençlere verilen değerin karnesi budur" paylaşımında bulundu.

CHP Gençlik Kolları sosyal medyadan yayınladığı mesajlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2026 yılı için Burs ve Öğrenim Kredisi'ndeki yüzde 33'lük zamma tepki gösterdi.

CHP Gençlik Kolları, açıklanan zam ile birlikte öğrencinin cebine bir günde 133 TL gireceğini belirterek bu para ile alınabilecekler listesi yayınladı. CHP Gençlik Kolları'nın yayınladığı liste şu şekilde:

"Tavuk döner dürümün yarısı, filtre kahvenin 3/4'ü, orta boy pizzanın yarısı, okuma kitabının yarısı"

Listenin yanı sıra CHP Gençlik Kolları paylaşımında, "23 yılın özeti, gençlere verilen değerin karnesi budur" notunu düştü.