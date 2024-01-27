CHP Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı... Ayşe Ünlüce: "Eskişehir'in Kazanımları Başarı ile Korunursa, Başka Şehirler İçin İlham Olmaya Devam Edeceğiz.

Haber: MELTEM KARAKAŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

ESKİŞEHİR – CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, CHP'nin belediye başkan adaylarının tanıtıldığı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı toplantıda; "Eskişehir'in bugün ayakta kalması, bu bahsettiğimiz kazanımlarını koruması o kadar önemli ki… Bu kazanımlar başarı ile korunursa, başka şehirler için ilham olmaya devam edeceğiz. Başka şehirler bu betonlaşmadan, bu köhneleşmeden, bu kişiliksizleşmeden, bu itibarsızlaşmadan; büyük bir hayalle, Eskişehir gibi olmak için ayaklanacaklar. O nedenle bizim mutlaka bu seçimi kazanmamız gerekiyor, hep birlikte" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün; Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve hayata geçirdiği projeler ile ilgili video izletildi.

Toplantıda Özgür Özel'in konuşmasından önce CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce konuştu.

İLÇE ADAYLARI TEK TEK TANITILDI

Büyükerşen'in konuşmasının ardından CHP'nin Eskişehir ilçe adayları tanıtıldı. Han Belediye Başkan adayı Erdal Şanlı, Mihalgazi Belediye Başkan adayı Hasan Ünal, Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Safiye Keskin, Günyüzü Belediye Başkan adayı İsa Akkaya, Beylikova Belediye Başkan adayı Hakan Karabacak, İnönü Belediye Başkan adayı Balkan Aktaş, Mahmudiye Belediye Başkan adayı İshak Gündoğan, Alpu Belediye Başkan adayı Gürbüz Güller, Seyitgazi Belediye Başkan adayı Uğur Tepe, Çifteler Belediye Başkan adayı Zehra Konakçı, Sivrihisar Belediye Başkan adayı Habil Dökmeci, Tepebaşı Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkan ve adayı Kasım Kurt'un ismi okundu ve sahneye davet edildi.

AHMET ATAÇ: "MERKEZİ YÖNETİMİN YAPMASI GEREKEN ANCAK YETİŞEMEDİĞİ YA DA YAPMADIĞI HİZMETLERİ TEPEBAŞI HALKINA GÖTÜRMEKLE KIVANÇLIYIZ"

Ahmet Ataç, kürsüden şunları söyledi:

"20 yılda yaptıklarımızı kısa bir hatırlatma yapacağım. Bir sloganımız var, 'Hayat Tepebaşı'nda.' 1999 yılı mart ayında; belediye bölgesini mütevazi bir ilçe iken devraldığımda bugüne kadar sadece bir dönem dışında dolu dolu dört dönemdir Tepebaşı'nda ekibimiz ile birlikte çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Uluslararası ödülleri getirdik. Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar; özellikle engelliler, çağımızın hastalığı diyebileceğimiz Alzheimer hastaları çalışmalarımızın her zaman odağında olmuştur. Çoğunlukla merkezi yönetimin yapması gereken ancak çeşitli nedenlerle yetişemediği ya da yapmadığı hizmetleri Tepebaşı halkına götürmekle kıvançlıyız. Sağlık, eğitim, çevre, sanat, spor, enerji, iklim değişikliği gibi birçok alanda tecrübeli kadromuz, güven içinde hizmet verdi, vermeye de devam edecek…

"CUMHURİYET KENTİ ESKİŞEHİR'DE HEP BİRLİKTE DAHA GÜZEL GÜNLER, AYDINLIK YARINLARA YÜRÜYECEĞİZ"

Önümüzdeki süreçte kent insanına dokunan, onun yaşamını daha da kolaylaştıracak olan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ağabey-kardeş olarak tanışıklığımızın çok eskilere dayandığını ifade etmekten mutluluk duyduğum Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 1999'dan bu yana belediyecilikte yol arkadaşlığı yapmış olmanın gururu içindeyim… Onun bizlere kattığı yol gösterici, güven verici yapısının bundan sonra da devam edeceğini biliyorum. Bizler de sorumluluk bilinci ile hem Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sevgili Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanımız sevgili Kazım Kurt ile birlikte dayanışma içinde birlikte hizmet edeceğiz. Yazdığımız seçim başarılarına bir yenisini daha ekleyeceğiz. Dört sayımız var, onu altılara, yedilere çıkaracağız.

Eskişehir Belediyeciliğini daha üst noktalara taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet kenti Eskişehir'de hep birlikte daha güzel günler, aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Eskişehir; Atatürk'ün izinde olmaya, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya ve tüm Türkiye'ye ışık saçmaya devam edecek. Yolumuz açık olsun."

KAZIM KURT: "SOLCU BİR BELEDİYE, SOSYAL DEMOKRAT BİR BELEDİYE, DEVRİMCİ BİR BELEDİYE OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise şunları söyledi:

"Bugün 2024 13 Mart'ından sonra Eskişehir'i yönetecek olan belediye başkan adaylarını tanıdınız. Aslında siz onları tanıyorsunuz. Hocamın 25 yılda yaptığı hizmetleri bütün dünya biliyor. Ahmet Ağabey'in Tepebaşı'nda 20 yılda yaptığı hizmetleri bütün hizmetleri bütün Türkiye, bütün dünya, bütün Avrupa biliyor. O nedenlerle her ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Biz; Odunpazarı'nda 2014'ten bu yana sosyal demokrat belediyeciliğin ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini göstermeye çalıştık. Benimle birlikte çalışan bütün belediye meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum, Odunpazarı'nın emekçilerine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde çıtayı daha da yükseltmek için, halkın sorunlarını Türkiye'nin derin yoksulluğunu daha da giderebilmek için solcu bir belediye, sosyal demokrat bir belediye, devrimci bir belediye olarak çalışmaya devam.

"ÇALMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Çok çalışacağız, ama çalmayacağız. Çalmadan, çalışacağız. Çalmadan da bu işlerin yapılabileceğini göstereceğiz. Nitekim daha önce gösterdik. Yoksulun hakkını, emekçinin hakkını, bizden daha iyi gözeten, kollayan belediye yoktur. Ödeneğini tıkır tıkır alan başka bir belediye yoktur... Çünkü solcuyuz. Biz solcu olduğumuz için, sağcılardan oy istiyoruz. Çalmadan, haksızlık yapmadan hizmet yapılabileceğini gösterdiğimiz için Adalet ve Kalkınma Partili hemşerilerimizin oyunu alıyoruz… Türkiye'ye milliyetçiliği öğrettiğimiz için, altı okun birisi milliyetçilik olduğu için; MHP'li, ülkücü dostlarımızdan oy alıyoruz; yine alacağız. ve Eskişehir'in aydınlık yüzlü insanlarından, çağdaş insanlarından oy almaya devam edeceğiz.

31 Mart Türkiye'de tek adam iktidarını frenlemenin, onun yapacağı baskıcı, zulümcü yönetimi engellemenin en önemli günüdür. Mevcut belediyelerimizi yenilerini katarak, daha da çok oy alarak; 'Ey iktidar, dur bakalım. 2028'e kadar bu böyle gitmez, biz ensendeyiz, sizi her dakika sıkıştıracağız' demenin yolu CHP'nin kazanmasıdır. Değişim ruhu ile ortaya çıkan Sayın Genel Başkanım. Türkiye'de değişecektir. CHP değişecektir. Buna inanıyoruz."

CHP'NİN ESKİŞEHİR ADAYI ÜNLÜCE:

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce'nin yaptığı konuşma ise şöyle:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Atatürk sevdalısı Eskişehir'imizde; bir Cumhuriyet kadını olarak, sizleri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak selamlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Anadolu'nun ortasında, köyden gelip şehre yeni yerleşmiş bir ailenin içine dolmuş bir kız çocuğu olarak Cumhuriyet'in bütün imkanlarından yararlanmış bir kız çocuğunun hikayesi benimki. Bir Cumhuriyet kadınının hikayesi… Türkiye'deki pek çok şehrin bir hikayesi var, bir kimliği var. Ne yazık ki geçen süreçte; bu hikayeler, bu kimlikler yok edildi, talan edildi, betonlaştırıldı, köhneleştirildi. Eskişehir de bundan nasibini almak üzereyken; bir Anadolu kasabasına dönüşmek üzereyken; 1999 yılında şehrin başına Yılmaz Büyükerşen hocamız geldi. ve Eskişehir'in kaderini değiştirdi… Ben de bu 25 yıllık dönüşümün hem bir Eskişehirli olarak canlı şahidiyim hem de bir parçasıyım yönetici olarak. Ne mutlu bana; şehirciliği büyük ustaların elinden öğrendim ve bugün de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak karşınızdayım.

Eskişehir'in bugün ayakta kalması, bu bahsettiğimiz kazanımlarını koruması o kadar önemli ki… Bu kazanımlar başarı ile korunursa, başka şehirler için ilham olmaya devam edeceğiz. Başka şehirler bu betonlaşmadan, bu köhneleşmeden, bu kişiliksizleşmeden, bu itibarsızlaşmadan; büyük bir hayalle, Eskişehir gibi olmak için ayaklanacaklar o nedenle bizim mutlaka bu seçimi kazanmamız gerekiyor, hep birlikte.

"GEÇMİŞİMİZE GÜVENİYORUM, GELECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Mutlaka başaracağız. 31 Mart'ta zafere ulaşacağız. Eskişehir'imizi daha da yukarılara taşımak için bize bu görevi layık gören parti teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayatımız Eskişehir diyorum, gururumuz Eskişehir diyorum, geleceğimiz Eskişehir diyorum. Tam da bu noktada aday olmamda; sürecin başından beri kadın adayları çok destekleyen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e; yolumu, önümü açan değerli hocam, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e; adaylığımın açıklandığı günden bugüne bana ağabeylik yapan sevgili Kazım Kurt'a, sevgili Ahmet Ataç'a; gençliği ve gözü pekliği ile hep yanımda olan değerli il başkanıma; bu sürecin ihtimallerinin belirdiği ilk andan itibaren hep yanımda olan, coşkuyla destekleyen oğullarım Ata ve Aras'a; eğer bugün aramızda olabilseydi benimle gurur duyacak canım eşim Aydın Ünlüce'ye çok teşekkür ediyorum.

Sevgili CHP'li yol arkadaşlarım, sizlerle birlikte yürümekten onur duyduğum bu yolda, Eskişehir için kazanacağız. Geçmişimize güveniyorum, geleceğimize inanıyorum."