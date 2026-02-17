CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: "Tüik Yöneticileri ve Erdoğan Bir Semt Pazarına, Bir Markete Gitsin"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Erdoğan'ı üzmeyen İstatistik Kurumu, bu kez çıtayı yükseltmiş; memleketi de üzmemeye karar vermiş. Kağıt üzerinde mutluluk artıyor, umut yükseliyor; sokakta ise hayat pahalılığı yüzde 31,3 ile birinci sırada, yoksulluk ve eğitim kaygısı peş peşe geliyor" dedi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karasu, TÜİK tarafından yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Araştırmanın gerçeği yansıtmadığını savunan Karasu, şunları ifade etti:

"Erdoğan'ı üzmeyen İstatistik Kurumu, bu kez çıtayı yükseltmiş; memleketi de üzmemeye karar vermiş. Kağıt üzerinde mutluluk artıyor, umut yükseliyor; sokakta ise hayat pahalılığı yüzde 31,3 ile birinci sırada, yoksulluk ve eğitim kaygısı peş peşe geliyor. Mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 53,3; fakat ülkenin en büyük derdi açık ara geçim sıkıntısı. Aynı araştırmada 2023'te 'bir yıl sonrası iyi olacak' diyenlerin oranı yüzde 44,6 iken bu oran 2025'te 25,2'ye düşmüş."

'Daha kötü olacak' diyenlerin oranı ise yüzde 9,2'den yüzde 25,3'e yükselmiş. İşte Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği asıl nokta bu… Çağrımızdır. TÜİK yöneticileri ve Erdoğan herhangi bir semt pazarına, herhangi bir markete gitsin. Etiketlere, boşalan cüzdanlara, taksitle dönen hayatlara baksın. Sokaklara bir çıksınlar. Gördükleri insanlar gerçekten huzurlu ve geleceğe güvenle bakan yurttaşlar mı, yoksa yarına dair güvencesizlikle yaşayan bir Türkiye mi görecekler? Çarşıya, pazara, sokağa çıkmaya cesaret olmayan, halkın mutsuzluğunu anlayamaz."

Kaynak: ANKA