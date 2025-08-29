CHP'den İşsizlik Uyarısı: Düşüş Aldatıcı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Aylık manşet işsizlik verilerine göre işsizlik oranı uzun süredir geriliyor. Ancak bu düşüş aldatıcı. Çünkü azalma, iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçip işgücü piyasasından çıkan kişilerden kaynaklanıyor. İşgücü, Mayıs 2024'ten beri 577 bin kişi işgücü piyasasını terk etti. Bu durum, işsizlikteki düşüşün gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. İş bulma umudunu kaybeden yüz binlerce kişi artık iş aramıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sosyal medya hesabından Mevsim Etkisinden Arındırılmış İstihdam grafiğini paylaştı. Karatepe'nin "İşsizlikte Yalancı Düşüş" başlıklı paylaşımı şöyle:

"Aylık manşet işsizlik verilerine göre işsizlik oranı uzun süredir geriliyor. Ancak bu düşüş aldatıcı. Çünkü azalma, iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçip işgücü piyasasından çıkan kişilerden kaynaklanıyor. İşgücü, Mayıs 2024'ten beri 577 bin kişi işgücü piyasasını terk etti. Bu durum, işsizlikteki düşüşün gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. İş bulma umudunu kaybeden yüz binlerce kişi artık iş aramıyor. İstihdam verilerine bakıldığında, 2024 Mayıs ayından bu yana istihdamda gerileme olduğu görülüyor. Mayıs 2024'te yaklaşık 33 milyon olan istihdam, 2025 Temmuz ayında 32,6 milyona geriledi. Bu, 2024 Mayıs'a kıyasla 400 bin kişilik bir düşüş anlamına geliyor. İstihdamdaki bu olumsuz tablo, ekonomik yavaşlamanın milli gelir serilerinde görüldüğünden daha derin olduğunu düşündürüyor.

Gerçek İşsizlik, atıl işgücü oranı (gerçek işsizlik) geçtiğimiz ay tarihi zirvesini görmüştü. Bu ay 3,1 puan gerileyerek yüzde 29,6 oldu. Türkiye'de işsizliğin geldiği boyutu gösteren asıl ölçüt budur. Ancak bu oran hala tarihi ortalamaların çok üzerinde ve pandemi dönemindeki seviyelerde. Şimşek ve ekibinin milyonlarca vatandaşımızı sürüklediği durum, ancak pandemiyle kıyaslanabilir. Bu tablo, Türkiye'de derinleşen bir toplumsal yıkım manzarasını gözler önüne sermektedir.

"İşsizlik sorunu gençlerde ve kadınlarda daha ağır"

İşsizlik sorunu gençlerde ve kadınlarda daha ağır. Genç işsizlik oranı yüzde 15 ile genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyrediyor. Gençler en verimli dönemlerini işsiz geçiriyor. Özellikle genç kadınlarda işsizlik yüzde 21,7 ile çarpıcı derecede yüksek; bu durum, onların işgücü piyasasında çok daha dezavantajlı konumda olduğunu gösteriyor. Genel işsizlikte de benzer bir tablo var: erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 10,9. Kadınlar işgücü piyasasından sistematik olarak dışlanıyor."