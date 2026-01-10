CHP'nin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Devam Ediyor... Ali Mahir Başarır: "Verilen Zamla Emekli İki Yarım Ekmek Döner Alabiliyor"

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Milyonlarca emekli için bir mücadele veriyoruz. Bu iktidarda utanma kavramı kalmamış. Haftaya Perşembe günü komisyona gelecek en düşük emekli zammı sadece bin lira. Yani Kızılay'da sadece iki yarım ekmek döner alabiliyor emekli. Utanmadan, sıkılmadan bunu marifetmiş gibi getiriyorlar" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla başlattıkları "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Meclis'teki nöbetimizin 3. günündeyiz. Bugün burada milyonlarca emekli için bir mücadele veriyoruz. Bu iktidarda utanma kavramı kalmamış. Haftaya Perşembe günü komisyona gelecek en düşük emekli zammı sadece bin lira. Yani Kızılay'da sadece iki yarım ekmek döner alabiliyor emekli. Utanmadan, sıkılmadan bunu marifetmiş gibi getiriyorlar. Biz buradayız. Açlık sınırının altında yaşayan emekliler için buradayız. Eğer bir parça vicdanınız, utanmanız, toplumun durumunu görebilme imkanınız varsa en azından asgari ücret seviyesine çekin. Çünkü insanlar geçinemiyor. Komisyonu, Meclis'i günlerce bir kilo kıyma için, bir litre zeytinyağı için toplamayın. Hayatın gerçeklerini görün. Sadece en düşük emekli maaşı alan tüm emeklilerimiz için oransal bir zam yapmak ve en düşük emekli maaşını en azından asgari ücret seviyesine çekmek bir zorunluluktur."