CHP'li Tanrıkulu, 6 Şubat Depremlerinin Ardından Vergi Artışları ile Toplanan Vergileri Meclis Gündemine Taşıdı

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, depremzedelerin barınma hakkının ihlali ve borçlandırma uygulamalarını TBMM gündemine taşıyarak, yetkililerden yanıt talep etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, depremzedelere boş senet imzalatılması, uzun vadeli borçlandırma, faiz yükü getirilmesi ve rezerv alan uygulamalarıyla mülkiyet hakkının zedelenmesini Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in cevaplaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında vatandaşlardan toplanan vergileri ve depremzedelerin barınma hakkına yönelik uygulamalara ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yazılı olarak cevaplaması istemiyle TBMM'ye iki ayrı soru önergesi sundu.

Önergenin gerekçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından milyonlarca vatandaşın barınma hakkından mahkum kaldığı belirtilerek, yüz binlerce kişinin konteyner kentlerde kaldığı kaydedildi.

Depremlerin ardından 3 yıl geçmesine rağmen depremzedelerin önemli bir bölümünün hala kalıcı konuta erişemediği aktarılarak, "Deprem sonrasında yurttaşlardan Motorlu Taşıtlar Vergisi, KDV, ÖTV artışları, yurt dışı çıkış harcı artışı, bağış kampanyaları ve çeşitli kalemler üzerinden milyarlarca dolar tutarında kaynak toplanmıştır. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda bu kaynaklarla konutların büyük bölümünün finanse edildiği ifade edilmiştir. Buna rağmen depremzedelere anahtar teslimi öncesinde boş senet imzalatılması, uzun vadeli borçlandırma yapılması, rezerv alan uygulamalarıyla mülkiyet hakkının zedelenmesi, faiz yükü getirilmesi ve kiracıların barınma hakkının görmezden gelinmesi kamu vicdanında ciddi rahatsızlık yaratmaktadır. Barınma hakkı anayasal bir haktır. Afet sonrası barınmanın bir sosyal devlet yükümlülüğü olduğu açıktır. Depremzedelerin borçlandırılması, senet imzalatılması ve mülkiyet haklarının zayıflatılması kabul edilemez bir uygulamadır" denildi.

Tanrıkulu, Bakan Kurum ile Bakan Şimşek'in cevaplaması istemiyle, şu soruları yöneltti:

"6 Şubat 2023 depremleri sonrasında merkezi bütçe, vergi artışları, bağış kampanyaları ve diğer kalemler üzerinden toplanan toplam kaynak miktarı ne kadardır? Bu kaynağın yıllara göre dağılımı nedir? Toplanan bu kaynaklardan kalıcı konut yapımı için harcanan toplam tutar ne kadardır? Deprem bölgelerinde anahtar teslimi yapılmadan önce depremzedelere boş senet imzalatılması uygulaması hangi yasal dayanağa göre yapılmaktadır? Senet imzalatılan depremzede sayısı kaçtır? İl il dağılımı nedir? Depremzedelere verilen konutlar için öngörülen geri ödeme süresi, faiz oranı ve toplam borçlandırma tutarı nedir?"

Kaynak: ANKA / Güncel
