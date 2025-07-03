Chongqing-Xiamen Yüksek Hızlı Demiryolu ve Yeni İstasyon Açıldı

CHONGQİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki Chongqing- Xiamen yüksek hızlı demiryolunun Chongqing-Qianjiang hattı bir hafta önce hizmete girerken, güzergah üzerindeki kilit öneme sahip Chongqing Doğu Tren İstasyonu da resmen açıldı.

Çin'in batısındaki en büyük yüksek hızlı tren istasyonunun inşası, Mayıs 2022'deki tasarım aşamasından açılışına kadar toplam 38 ay sürdü. Bu büyük ölçekli inşaat projesinde robot teknolojilerinin katkısı da dikkat çekti.