Chongqing-Xiamen Yüksek Hızlı Demiryolu ve Yeni İstasyon Açıldı

Chongqing-Xiamen Yüksek Hızlı Demiryolu ve Yeni İstasyon Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Chongqing kentinde, Chongqing-Xiamen yüksek hızlı demiryolunun önemli hattı olan Chongqing-Qianjiang hattı hizmete girdi. Ayrıca, Çin'in batısındaki en büyük yüksek hızlı tren istasyonu da resmi olarak açıldı. Proje, robot teknolojilerinin de katkısıyla toplam 38 ayda tamamlandı.

CHONGQİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki Chongqing- Xiamen yüksek hızlı demiryolunun Chongqing-Qianjiang hattı bir hafta önce hizmete girerken, güzergah üzerindeki kilit öneme sahip Chongqing Doğu Tren İstasyonu da resmen açıldı.

Çin'in batısındaki en büyük yüksek hızlı tren istasyonunun inşası, Mayıs 2022'deki tasarım aşamasından açılışına kadar toplam 38 ay sürdü. Bu büyük ölçekli inşaat projesinde robot teknolojilerinin katkısı da dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

'Uzaylı Zekiye' olarak hafızalara kazanmıştı! Son hali ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.