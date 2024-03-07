Chongqing, Çin-Avrupa yük trenleriyle araç ihracatında büyüme yaşadı

CHONGQİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesinden 2023 yılında Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla 110.000'den fazla araç ihraç edildi. Şehir ayrıca, Çin-Avrupa yük treni hizmeti aracılığıyla araç ithalatında da önemli bir büyümeye tanık oldu.