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Chongqing, Çin-Avrupa yük trenleriyle araç ihracatında büyüme yaşadı

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Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesi, 2023 yılında Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla 110.000'den fazla araç ihraç etti. Ayrıca, şehir Çin-Avrupa yük treni hizmetiyle araç ithalatında da önemli bir büyüme yaşadı.

CHONGQİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesinden 2023 yılında Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla 110.000'den fazla araç ihraç edildi. Şehir ayrıca, Çin-Avrupa yük treni hizmeti aracılığıyla araç ithalatında da önemli bir büyümeye tanık oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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