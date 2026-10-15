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China Southern Havayolları, Addis Ababa-Changsha-Guangzhou hattını törenle açtı

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China Southern Havayolları, Addis Ababa-Changsha-Guangzhou hattını törenle açtı
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China Southern Havayolları, Addis Ababa-Changsha-Guangzhou uçuş rotasını hizmete açtı. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen lansman töreniyle başlatılan güzergah, Çin ile Etiyopya arasında önemli bir hava koridoru olarak hizmet verecek.

ADDİS ABABA, 15 Ekim (Xinhua) -- China Southern Havayolları, Addis Ababa-Changsha- Guangzhou uçuş rotasını resmen hizmete açtı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen lansman töreniyle başlatılan uçuş güzergahı, Çin ile Etiyopya arasında önemli bir hava koridoru olarak hizmet verecek.

Kaynak: Xinhua
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