Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 60 Bin İvesi Cinsi Kuzu Dünyaya Geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde geçen yıl 60 bin ivesi cinsi kuzu doğdu.

Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen ivesi cinsi koyunlar, dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde damızlık olarak yetiştiriliyor.

Yaklaşık 150 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu işletmede, yüksek verimli 55 bin damızlık koyundan elde edilen üstün özellikli kuzular, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve çobanlar tarafından özenle takip ediliyor.

Doğumların başlamasıyla kuzu seslerinin yankılandığı işletmede, yavruların her gün 2 defa aynı yer ve saatte annelerini emmesi sağlanıyor.

Yüzlerce koyun arasından annelerini saniyeler içinde buluyorlar

Anne ve kuzularının dron ile görüntülenen buluşmasında, bir kuzunun yüzlerce hayvanın olduğu ortamda saniyeler içinde annesine kavuşması dikkati çekiyor.

Gün boyunca sürekli kontrol altında tutulan kuzular, annelerinin sütüne ek kuzu başlangıç yemi ve kuru yonca otuyla besleniyor.

İşletmenin Koyunculuk Şube Şefi Mustafa Erdi Oluğ, AA muhabirine, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nin dünyanın tek parça halinde en büyük tarım işletmesi olduğunu söyledi.

İşletmede 55 bin damızlık koyunla birlikte şu anda yaklaşık 150 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu dile getiren OIuğ, "2024 yılı kuzu doğum sezonumuzda yıl sonu itibarıyla 60 bin baş kuzu doğmuş olup program hedeflerine ulaşmış durumdayız." dedi.

İvesi koyun ırkının en büyük özelliğinin yağlı kuyruklu ve sütçü bir ırk olması olduğuna dikkati çeken Oluğ, şöyle konuştu:

"İvesi koyun ırkı çevresel şartlara çok iyi adaptasyon olan 50 santigrat derecedeki sıcaklığa uyum sağlayan, süt verimi ve et kalitesi yüksek olan bir ırkımızdır. İvesi koyun ırkının sürü kabiliyeti yüksek olup 650-700 başlık sürüler şeklinde yönetimi çok kolay olan bir koyun ırkıdır. Bu ırk Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önemli bir et ve süt kaynağıdır."

Oluğ, bu yıl 63 bin kuzunun dünyaya gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi. ????