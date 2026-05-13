Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada cep telefonları, yazılı senetler ve borçlu listeleri ele geçirdi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramada, 3 cep telefonu, 4 yazılı senet ile birer alacak verecek borçlu listesi ve defteri ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz