Çevre Denetimlerinde 2,6 Milyar TL Ceza Uygulandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen 32 bin 676 denetimde, çevreyi kirleten 3 bin 167 tesise ve 56 deniz aracına 2 milyar 657 milyon 863 bin TL ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık ekipleri 6 ayda 32 bin 676 çevre denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 2 milyar 657 milyon 863 bin TL ceza uygulandı. 233 işletmenin ise faaliyeti durduruldu. Hava, atık, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yapılan denetimlerde en fazla para cezası 939 milyon 510 bin TL ile deniz araçlarına kesildi. Bunu 564 milyon 157 bin TL ile atık kirliliği, 400 milyon 932 bin TL ile ÇED'e ilişkin cezalar takip etti. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ile yapılan 1015 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 754 motorlu taşıt sahibine 10 milyon 268 bin TL ceza kesildi. Cezalardan elde edilen gelir, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor.