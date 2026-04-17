Cevdet Yılmaz: Avrupa'nın daha fazla liderliğe ihtiyacı var

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa'nın daha fazla liderliğe ihtiyacı var. Avrupa'nın çok daha fazla siyasi yetiye ihtiyacı var ki dünyayı yeniden şekillendirebilsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki Liderler Paneli'ne katıldı. 'Değişen Dünyada Bölgesel Sahiplenmenin Rolü' başlıklı panelde Yılmaz ile birlikte Kongo Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Afrika Birliği Dönem Başkanı da olan Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye Evariste, Sırbistan Başbakanı Djuro Macut, El Salvador Devlet Başkanı Yardımcısı Felix Ulloa, Azerbaycan Cumhurbaşkanının Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev yer aldı.

Panelde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye yeni istikrarlı yapısıyla beraber bizlere lojistik anlamında, taşımacılıkta, enerjide çok fazla fırsat sağlayabiliyor. Tüm bu koşulları düşündüğümüzde Avrupa Birliği inanıyorum ki çok daha aktif bir rol oynayabilir. Şuna da inanıyorum ekonomik bir güç ama ekonomik gücü siyasi güce olması gerektiği gibi, hak ettiği kadar dönüştürülmemiş. İnanıyorum ki burada iyi bir bağlantı, bir 'kazan kazan' durumu yaratılabilir. Türkiye ve Avrupa için ve dünyanın geri kalanı için de. Çünkü Avrupa barış, refah, insanların esenliği temellerine kurulmuştur. Daha adil uluslararası bir çevre üzerine kurulmuştur. O yüzden inanıyorum ki Avrupa'nın daha fazla liderliğe ihtiyacı var. Avrupa'nın çok daha fazla siyasi yetiye ihtiyacı var ki dünyayı yeniden şekillendirebilsin. Bu anlamda Türkiye bütün bölgesel bloklarla çalışmaya hazır ki Avrupa da bunlardan biri ve bizim için özel. Bizler üç kıtanın merkezinde bulunuyoruz. Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasıyız. O yüzden bizler çok önemli bir rol oynayabiliriz bu yönde" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
