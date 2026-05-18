Çermik'te 1300 aileye nakdi destek yapılacak

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Kaymakamlık koordinasyonunda 1300 aileye nakdi yardım yapılacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlığı koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine yönelik nakdi destek programının hayata geçirileceği belirtildi.

Bu kapsamda belirlenen 1300 aileye hanedeki nüfus durumuna göre farklı miktarlarda nakdi yardım yapılacağı ifade edilen açıklamada, destek ödemelerinin ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla planlandığı kaydedildi.

Sosyal devlet anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, Çermik Kaymakamlığının vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yapılan sosyal yardımların sürdürüleceği ve ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olmaya devam edileceğini ifade edildi.