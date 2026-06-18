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Şanlıurfa'da tescilli" "CEMMO" buğdayın hasadı yapıldı

Şanlıurfa'da tescilli' 'CEMMO' buğdayın hasadı yapıldı
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Şanlıurfa'da GAPTAEM tarafından geliştirilen tescilli CEMMO buğday çeşidinin ilk hasadı, Tarla Günü etkinliği kapsamında gerçekleştirildi. Enstitü Müdürü, yerli tohum ıslahının stratejik önemini vurguladı.

Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından Tarla Günü etkinliği kapsamında tescilli "CEMMO" buğday çeşidinin ilk hasadı gerçekleştirildi.

GAPTAEM'den yapılan açıklamaya göre, Serince Cemile Adıyaman Araştırma İstasyonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, tarımda kendi kendine yetebilmenin ve yerli tohum ıslah süreçlerinin stratejik önemini anlattı.

Buğdayın küresel gıda arzı güvenliğindeki vazgeçilmez konumuna değinen Çetiner, "Laboratuvarda başlayan, yıllarca deneme parsellerinde gözümüz gibi baktığımız o tek bir tane buğday, tam 10-12 yıllık bir emeğin sonunda çiftçimizin tarlasına bereket olarak ulaşıyor. GAPTAEM olarak amacımız; hastalıklara ve kuraklığa dayanıklı, üreticimizin yüzünü güldürecek yerli ve milli çeşitler geliştirmektir. Bu uzun soluklu emeğin en güzel meyvelerinden biri olan CEMMO çeşidimizi Türk tarımına daha hızlı kazandırılması amacıyla TAREKS'e devrettik. İnşallah bundan sonra tarlalarınızın yeni gözdesi ve kazancınızın güvencesi olacak." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Tohumculuk Genel Müdürü Bahadır Gül ise milli tarım vizyonu doğrultusunda enstitülerle işbirliği yapmanın önemli olduğunu belirterek, GAPTAEM tarafından geliştirilen yüksek potansiyelli elit çeşitlerin Türk çiftçisine ulaştırılmasında köprü görevi görmekten gurur duyduklarını kaydetti.

Daha sonra CEMMO buğday çeşidinin ekili olduğu tarlada biçerdöverler ilk hasadı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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