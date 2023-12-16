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Çember-9 Operasyonlarında 2 Bin 842 Firari Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde yapılan 'Çember-9' operasyonlarında aranma kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı. Firarilerin çeşitli suç kayıtları bulunuyor ve adalete teslim edildiler.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 günde 81 ilde yapılan 'Çember-9' operasyonlarında aranma kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, aranma kaydı bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik 81 il genelinde son 3 günde 'Çember-9' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonlarda yakalama kararı çıkartılan 2 bin 842 kişi; yol aramalarında, ev ve iş yerlerine düzenlenen baskınlarda, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. 'Hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'yağma', 'adam öldürme', cinsel suçlar, narktotik suçlar, terör suçları ile 'kaçakçılık ve organize' suçlar başta olmak üzere çeşitli suç kaydı bulunan 2 bin 842 firarinin, 2 bin 820'sinin 0 ila 5 yıldır zamandır arandığı, 14'ünün 5 ila 10 yıldır arandığı, 8'inin ise 10 yıl ve üzeri zamandır arandığı belirlendi.

Operasyonları yöneten görevliler ile operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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