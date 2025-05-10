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Cem Şahin'den Öğrencilere Kariyer Buluşmaları

Cem Şahin'den Öğrencilere Kariyer Buluşmaları
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin, Eflani'da düzenlenen 'Üniversiteden Liseye, Tecrübeden Birliğe Kariyer Buluşmaları' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte kariyer planlaması ve kişisel gelişim konularında bilgi verildi.

Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) bünyesinde hayata geçirilen "Üniversiteden Liseye, Tecrübeden Birliğe Kariyer Buluşmaları" projesi kapsamında öğrencilerle buluştu.

Karabük Üniversitesi Genç İletişimciler Kulübü öncülüğünde TÜGVA Karabük Lise Koordinatörlüğü ve Karabük Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinlik için Eflani'ye gelen Şahin, Genç Ofis'te öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün de paydaş olarak yer aldığı, lise öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı sunmak ve tecrübe aktarımı sağlamak amacıyla hazırlanan etkinlikte Şahin, kariyer planlaması, hedef belirleme ve kişisel gelişim konularında önemli mesajlar verdi.

Öğrenciler, Şahin'e merak ettikleri konular hakkında sorular yönelterek doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

Etkinliğe, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emrah Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, Pınarbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ünal Şahin ve AK Parti Karabük Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Safa Öz de katıldı.

Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği sona erdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği son buldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Belediye tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programın son gününde, "Süper Mario Kardeşler Filmi" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında "Kung Fu Panda 4", "Her Şey Çok Güzel Olacak", "Free Guy", "Karayip Korsanları" ve "Bursa Bülbülü" filmleri de seyirciyle buluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
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