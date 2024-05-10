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Çeltik üreticilerine su bırakılacak

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Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı-Tımarlı sulama hattına 11 Mayıs'ta su bırakılacağı açıklandı. Kızılırmak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çiftçilere 2024 yılı çeltik ekim sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Çeltik üreticilerin talebi üzerine Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı-Tımarlı sulama hattına 1 1 Mayıs'ta su bırakılacağı bildirildi.

Kızılırmak Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızılırmak havzasında tarım yapan çiftçilerin talebi üzerine MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Kaymakam Bilal Çitil ve Belediye Başkanı Erol Şentürk'ün DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde Kapulukaya Barajı'ndan Hamzalı Tımarlı sulama hattına 11 Mayıs'ta saat 00.00'da su bırakılacağı aktarılan açıklamada, çiftçilere 2024 yılı çeltik ekim sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılırmak 1 Mayıs Hamzalı Çeltik Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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