Çelikhan'da Üreticilere 4 Bin Tüplü Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından 4 bin tüplü ceviz fidanı üreticilere dağıtıldı.

Orman İşletme Şefliği tarafından Çelikhan Cumhuriyet Meydanında ceviz üreticilerine fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Çelikhan Orman İşletme Şefi Mahmut Keskinkılıç, "Ceviz fidanları, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen 4 bin adetten oluştu. Çelikhan ve Pınarbaşı beldesindeki üreticilerimize dağıtıyoruz. İnşallah ilerde bu fidanlardan güzel hasatlar elde edilecek." diye konuştu.