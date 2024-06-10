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ÇAYKUR Çay Fabrikalarında Çevre Koruma Sistemi Kuruldu

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ÇAYKUR, çay fabrikalarında çevreye zarar veren toz ve dumanı önlemek için çoklu toz toplama filtreleri kurarak koruyucu bir sistem oluşturduğunu açıkladı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, kurumlarına ait çay fabrikalarının tamamında çoklu toz toplama filtreleri kurularak koruyucu ve önleyici bir sistem oluşturulduğunu bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, çay fabrikalarında üretim aşamalarında açığa çıkan toz ve baca dumanının çevreye vermesi muhtemel olumsuz etkilerin oluşmaması için yıllar içerisinde sürekli yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Ayrılan yatırım kaynaklarıyla sürekli teknik iyileştirmeler yapıldığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Fabrikalarımızın tamamında çoklu toz toplama filtreleri kurularak koruyucu ve önleyici sistem oluşturulmuştur. Bilindiği üzere üretim atıkları ve kirlilik gibi evrensel konularla mücadele ve karar keyfiyeti işletme yetkililerine bırakılmadan devletimizin sorumlu ve ilgili birimleri tarafından sıkı takibi yapılmaktadır. Üretim yapılan işletmelerimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerince düzenli denetlenmekte, özellikle çevreye salınan toz ve duman ölçümleri periyodik olarak kontrol edilmekte ve buna göre izin belgeleri alınmaktadır. Resmi izin belgesi olmadan faaliyet gösteren işletmemiz bulunmamaktadır."

Açıklamada, bütün işletmelerde toz ve duman atıklarının zararlarını minimize eden sistemler olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle Çamlıhemşin ve İkizdere fabrikalarımızda toza ve dumana karşı en modern sistemler yer almaktadır. Teşekkülümüz tarafından sunulan proje tekliflerimize karşılık Dünya Bankasından sağlanan hibelerle iki fabrikamızda kurulan hassas sistemler neticesinde zararlı içerik barındırmadan duman salınımı yapılmaktadır. Bu işlem esnasında aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlanmaktadır. Nasıl ki teşekkül olarak çay tarımının ve sanayisinin baş aktörü olarak üreticimizin yanında durarak çay tarımının geliştirilmesi ve daha iyi şartlarda geleceğe taşınması için çaba sarf ediyorsak çevre kirliliği gibi hassas konularda da üreticilerimizin, halkımızın yanında ve onların menfaatleri gereği iyileştirme çalışmaları yapmaktayız. Fabrika bacalarımızdan çıkan dumanın görünümü değil, esas olan çoklu filtrelerden geçerek salınan dumanın içerik olarak zararsız olup olmadığıdır ki bunu da maksimum seviyelerde sağlamaktayız."

Kaynak: AA / Güncel

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