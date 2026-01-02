Haberler

Kocaeli'de bisiklet ve elektrikli araç satışı yapan iş yerinde yangın hasara neden oldu

Kocaeli'de bisiklet ve elektrikli araç satışı yapan iş yerinde yangın hasara neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde elektrikli aracın bataryasının tutuşması sonucu çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi ve çok sayıda bisiklet ile elektrikli araç hasar gördü.

Kocaeli'nin Çayırova ???????ilçesinde bisiklet ve elektrikli araç satışı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Özgürlük Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bisiklet ve elektrikli küçük araç satışı yapan iş yerindeki elektrikli aracın bataryasının tutuşması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken dükkanda bulunan bisiklet ve elektrikli araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama! Aralarında ünlü baklavacı da var

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler