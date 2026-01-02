Kocaeli'de bisiklet ve elektrikli araç satışı yapan iş yerinde yangın hasara neden oldu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde elektrikli aracın bataryasının tutuşması sonucu çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi ve çok sayıda bisiklet ile elektrikli araç hasar gördü.
Özgürlük Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bisiklet ve elektrikli küçük araç satışı yapan iş yerindeki elektrikli aracın bataryasının tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken dükkanda bulunan bisiklet ve elektrikli araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel