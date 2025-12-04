Çinli Batarya Devi Catl'nin Macaristan'daki Batarya Fabrikası Faaliyete Geçmeye Hazır

BUDAPEŞTE, 4 Aralık (Xinhua) -- Çinli Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL), Macaristan'ın Debrecen kentindeki batarya hücresi fabrikasının faaliyete geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Şirket, fabrikanın Avrupa'daki uzun vadeli faaliyetlerini derinleştirme stratejilerinin merkezinde yer alacağını söyledi.

Şirketten çarşamba günü yapılan açıklamada başlangıçta yıllık 40 gigavat saat kapasiteye sahip olan fabrikanın üretiminin şimdiden müşteriler tarafından tamamen rezerve edildiği belirtildi. Hücre üretiminin, Endüstri 4.0 ekipmanlarının inşaat ve kurulumu tamamlandıktan sonra 2026 yılının başında başlaması planlanıyor. Yerel işgücünü genişleten şirket, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar 1.500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

CATL Almanya ve Macaristan Genel Müdürü Matt Shen, "Debrecen'da yatırım, şirketin Avrupa'daki varlığını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım. En gelişmiş ve sürdürülebilir üretim teknolojilerimizi Macaristan'a getirmek üzere uzun vadeli planlar yapıyoruz" dedi.

Shen, Avrupalı ortakların projenin tamamlanmasını "sabırsızlıkla beklediklerini" de sözlerine ekledi.

Şirket, Avrupa'daki katı çevre standartlarını karşılamak üzere tasarlanan fabrikanın son izin düzenlemeleriyle öngörülen enerji kullanımının yaklaşık yüzde 30 oranında azaltıldığını ve içme suyu ihtiyacının önceki tahminlerin yaklaşık üçte birine düşürüldüğünü belirtti. Şirket, fabrikanın faaliyete geçmesinden sonraki 2 yıl içinde karbon nötr sertifikası almayı hedefliyor.

Şirket, Debrecen'deki fabrikada çalışanların sayısının şimdiden 1.000'i aştığını ve yeni işe alınan kişilerin üçte ikisinin yerel halktan oluştuğunu belirtti.

İşe alım müdürü Alexandra Kitta, şirketin "uluslararası bilgi birikimi ve fırsatlara sahip yerel bir şirket" yaratmayı hedeflediğini söyledi.