Haberler

Çinli Batarya Devi Catl'nin Macaristan'daki Batarya Fabrikası Faaliyete Geçmeye Hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli CATL, Debrecen'deki batarya hücresi fabrikasını açmaya hazır olduğunu duyurdu. Fabrikanın yıllık 40 gigavat saat kapasiteye sahip olması ve 2026'da üretime başlaması planlanıyor. 1.500 kişiye istihdam sağlanacak.

BUDAPEŞTE, 4 Aralık (Xinhua) -- Çinli Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL), Macaristan'ın Debrecen kentindeki batarya hücresi fabrikasının faaliyete geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Şirket, fabrikanın Avrupa'daki uzun vadeli faaliyetlerini derinleştirme stratejilerinin merkezinde yer alacağını söyledi.

Şirketten çarşamba günü yapılan açıklamada başlangıçta yıllık 40 gigavat saat kapasiteye sahip olan fabrikanın üretiminin şimdiden müşteriler tarafından tamamen rezerve edildiği belirtildi. Hücre üretiminin, Endüstri 4.0 ekipmanlarının inşaat ve kurulumu tamamlandıktan sonra 2026 yılının başında başlaması planlanıyor. Yerel işgücünü genişleten şirket, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar 1.500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

CATL Almanya ve Macaristan Genel Müdürü Matt Shen, "Debrecen'da yatırım, şirketin Avrupa'daki varlığını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım. En gelişmiş ve sürdürülebilir üretim teknolojilerimizi Macaristan'a getirmek üzere uzun vadeli planlar yapıyoruz" dedi.

Shen, Avrupalı ortakların projenin tamamlanmasını "sabırsızlıkla beklediklerini" de sözlerine ekledi.

Şirket, Avrupa'daki katı çevre standartlarını karşılamak üzere tasarlanan fabrikanın son izin düzenlemeleriyle öngörülen enerji kullanımının yaklaşık yüzde 30 oranında azaltıldığını ve içme suyu ihtiyacının önceki tahminlerin yaklaşık üçte birine düşürüldüğünü belirtti. Şirket, fabrikanın faaliyete geçmesinden sonraki 2 yıl içinde karbon nötr sertifikası almayı hedefliyor.

Şirket, Debrecen'deki fabrikada çalışanların sayısının şimdiden 1.000'i aştığını ve yeni işe alınan kişilerin üçte ikisinin yerel halktan oluştuğunu belirtti.

İşe alım müdürü Alexandra Kitta, şirketin "uluslararası bilgi birikimi ve fırsatlara sahip yerel bir şirket" yaratmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Dijital dolandırıcılıkta ilk 2 saat çok önemli!

Dijital dolandırıcılıkta ilk 2 saat çok önemli!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Kayseri'de kayınbirader cinayetinde 'İntihar' iddiası

Kayınbirader cinayetinde şok gelişme! Bilirkişi sanıkla aynı fikirde
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Leonardo DiCaprio ikinci Oscar'ın kapısını araladı

Eleştirmenler de bayıldı, ünlü oyuncu ikinci Oscar'a gidiyor
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.