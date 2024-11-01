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Çankırı Valisi Taşolar, Şabanözü'nde Ziyaretlerde Bulundu

Çankırı Valisi Taşolar, Şabanözü'nde Ziyaretlerde Bulundu
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Şabanözü'nde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Muhtarlarla toplantı yaparak sorunları dinleyen Taşolar, çözüm için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Şabanözü'nde ziyaretlerde bulundu.

Taşolar, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.

Şabanözü Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü konferans salonunda köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluşan Taşolar, muhtarların sorunlarını dinledi.

Talep ve sorunlar hakkında ilgili birim müdürlerinden de bilgi alan Taşolar, en kısa sürede imkanlar dahilinde sorunların çözüleceğini ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Kaymakam Emre Urhan, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel
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