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Çankırı'da dağcılar 23 Nisan'ı 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesinde kutladı

Çankırı'da dağcılar 23 Nisan'ı 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesinde kutladı
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Çankırı'da 20 sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ilgaz Dağı'nda "Milli Egemenlik Tırmanışı" gerçekleştirdi.

Çankırı'da 20 sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ilgaz Dağı'nda "Milli Egemenlik Tırmanışı" gerçekleştirdi.

Çankırı Dağcılık Spor Kulübünce düzenlenen etkinliğe, Çankırı'nın yanı sıra Ankara ve Düzce'den katılan toplam 20 sporcu, 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesine ulaşmak için erken saatte yola çıktı.

Yıldıztepe Kayak Merkezi mevkisinden başlayan yürüyüş, yaklaşık 3 saatin ardından zirvede sona erdi.

Zirvede saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan sporcular, şehitler için dua ederek inişe geçti.

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Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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