Canik Belediyesinden 1,6 milyar liralık "öz kaynak" yatırımı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyenin öz kaynaklarıyla ilçeye 1 milyar 609 milyon 595 bin lira değerinde yatırım kazandırdıklarını bildirdi.

Sandıkçı, yaptığı açıklamada, yüksek mali disiplin ilkesiyle hareket ederek sosyal yaşam alanlarından eğitim merkezlerine kadar birçok alanda geleceğe yönelik projeler ürettiklerini kaydetti.

Son 7 yılda önemli yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Sandıkçı, "Türkiye'de ilk ve örnek olan yatırımları hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Canik'imize belediyemiz öz kaynaklarıyla 1 milyar 609 milyon 595 bin Türk lirası değerinde yatırım kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı niteliğindeki "Canik Macera Parkı" ile "Canik Belediyesi Özel Çocuklar Misafirhanesi" projelerinde yapım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:

" Canik'imizde eser ve hizmet seferberliğimizi sürdürüyoruz. İlçemizin hem bugününe hem de geleceğine değer katan projeleri hizmete sunuyoruz. Planlı adımlarla yeni projeleri ve yatırımları hemşehrilerimizle buluşturmaya, her alanda daha güçlü bir Canik için çalışmaya, üretmeye ve ilçemize değer katmaya devam ediyoruz."