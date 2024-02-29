Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Vergi Dairesi Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 35. Vergi Haftası nedeniyle Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Aktaş, Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaretinde İl Defterdarı Doğan Adıgüzel, Çanakkale Vergi Dairesi Müdürü Mutlu Arslan, Gelir Müdürü Sedat Vatansever ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları tarafından karşılandı. İl Defterdarı Adıgüzel ve Çanakkale Vergi Dairesi Müdürü Arslan'dan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Aktaş, daha sonra Vergi Dairesi hizmet binasında incelemelerde bulundu, kurum personelinin Vergi Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. İl Defterdarı Adıgüzel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Aktaş'a teşekkür etti.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 35. Vergi Haftası nedeniyle Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Aktaş, Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaretinde İl Defterdarı Doğan Adıgüzel, Çanakkale Vergi Dairesi Müdürü Mutlu Arslan, Gelir Müdürü Sedat Vatansever ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları tarafından karşılandı.
İl Defterdarı Adıgüzel ve Çanakkale Vergi Dairesi Müdürü Arslan'dan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Aktaş, daha sonra Vergi Dairesi hizmet binasında incelemelerde bulundu, kurum personelinin Vergi Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.
İl Defterdarı Adıgüzel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Aktaş'a teşekkür etti.