Çanakkale'de Tarım ve Teknoloji Panayırı Açıldı

Çanakkale'de, "Bayramiç Tarım ve Teknoloji Panayırı" açıldı.

Bayramiç Belediyesi, Bayramiç Ziraat Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası, Bayramiç Süt Üreticileri Birliği ve Bayramiç Kırmızı Et Üreticileri Birliği iş birliğiyle düzenlenen panayırda üreticilere çekilişle tarım alet ve ekipmanları takdim edildi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, panayırın açılışında konuşma yaptı.

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, panayırın, tarım ve teknolojileri açısından büyük bir öneme sahip üretici bazında önemli bir buluşma olduğunu belirtti.

Bu yüzden Çanakkale Ticaret Borsası olarak bu etkinlikte aktif olarak yer aldıklarını ifade eden Deniz, bu tür etkinliklerin üretici ile tüketicinin buluşmasını sağladığını, tarım ve hayvancılık ticaretini, kaliteli örnek hayvanların sergilenmesini amaçladığını, ayrıca işbirliklerini arttırdığını kaydetti.

Katılımcılar, panayır alanındaki stantları gezdi.

Panayır, yarın sona erecek.