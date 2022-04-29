Çamlıca Cami'sinde ramazan ayının son cuması
AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çamlıca Camisi genel Cumaya gelen ve namaz kılan cemaat Hutbe Cuma namazının kılınması Caminin dışı genel Ramazan ayının son cuma gününde Büyük Çamlıca Camisi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Çamlıca Camisi genel
Cumaya gelen ve namaz kılan cemaat
Hutbe
Cuma namazının kılınması
Caminin dışı genel Ramazan ayının son cuma gününde Büyük Çamlıca Camisi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
AA / Melik Fırat Yücel - Güncel