Çamlıca Cami'sinde ramazan ayının son cuması - Haberler

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Çamlıca Cami'sinde ramazan ayının son cuması

AA - Melik Fırat Yücel - Güncel
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Çamlıca Camisi genel Cumaya gelen ve namaz kılan cemaat Hutbe Cuma namazının kılınması Caminin dışı genel Ramazan ayının son cuma gününde Büyük Çamlıca Camisi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çamlıca Camisi genel

Cumaya gelen ve namaz kılan cemaat

Hutbe

Cuma namazının kılınması

Caminin dışı genel Ramazan ayının son cuma gününde Büyük Çamlıca Camisi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AA / Melik Fırat Yücel - Güncel

Çamlıca, Hutbe, Namaz, Cuma, Güncel, Haberler

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