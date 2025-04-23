Çam Kese Böceğine Karşı Terminatör Böcekler Doğaya Salındı

Çam ormanları terminatörlere emanet

BURSA - Laboratuvarda üretilen ve terminatör böcek diye adlandırılan Calosoma Sycophantalar, ağaçları kurtarmak için doğaya bırakıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen ve halk adında 'Terminatör böcek' olarak adlandırılan Calosoma Sycophantalar, ağaçları kurutan çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında doğaya bırakıldı. Yırtıcı böcek üretimi amacıyla 2006 yılında kurulan Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda, çam kese böceğinin larva ve pupalarını yiyerek beslenen Calosoma Sycophanta'nın üretimi aralıksız olarak devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaklaşık 1000 hektar alanda çam kese böceği ile mücadelesi sürüyor. Laboratuvarın kurulduğu günden itibaren 440 bin 335 adet, 2025 yılı itibariyle ise 24 bin adet Terminatör böcek doğaya bırakıldı. Nisan ayı sonuna kadar da 6 bin adet daha salım yapılması planlanıyor.

Yaklaşın bin hektar alanda çam kese böceği ile mücadele ettiklerini söyleyen Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, "Ormanlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan böcek zararlıları ile Orman Genel Müdürlüğü'nün sürdürülebilir orman yönetimi anlayışı doğrultusunda doğayla uyumlu, biyolojik çeşitliliğin korunmasının ön plana alındığı çalışmalar yürütüyoruz. Böcek zararlısına karşı yürütülen çalışmalarda öncelikle zararlının popülasyonunu azaltmayı ve ilerleyen süreçte bozulan doğal dengeyi yeniden kurmayı hedefliyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzde çam ormanlarının gelişimini engelleyen çam kese böceği zararlısına karşı da bu anlayış doğrultusunda çalışmalar yürütmekteyiz. Doğadaki besin zinciri içinde zararlının larvasından beslenen böceklerin ormanlık alanlarda oluşturduğumuz adacık ve tel kafeslerde yırtıcı sayılarını artırmak, keseleri toplayarak imha etmek ve yırtıcı böcekleri laboratuvar ortamında üretmek gibi çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Biyolojik mücadele çalışmaları, uzun sürede sonuç alınabilen, zaman ve sabır isteyen çalışmalardır. Biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden etkili sonuç alabilmek için biyolojik, biyoteknik ve mekanik yöntemlerin tamamını zararlının yoğunluğuna göre bir arada kullanabiliyoruz. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaklaşık 1000 hektar alanda çam kese böceği ile mücadele ediyoruz. 2006 yılından bu yana çam kese böceği zararlısına karşı 440 bin 335 adet terminatör böcek, Bölge Müdürlüğümüz laboratuvarlarında üretilerek zararlının tespit edildiği ormanlara salım yapıldı. 2025 yılında bugüne 24 bin adet terminatör böcek üretilerek zararlının görüldüğü çam ormanlarına bırakıldı. Nisan ayı sonuna kadar 6 bin adet daha salım yapmayı planlıyoruz. 2025 yılında toplam 30 bin adet salım yapmayı hedefliyoruz. 2025 yılında bir önceki dönemlere göre artış olmadığını gözlemledik. Bir arada yürüttüğümüz mücadele yöntemlerinin fayda sağladığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.