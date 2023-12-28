Karar Resmi Gazete'de! Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyeye kavuşuyor
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak.
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
DAHA ÖNCE KAPSAM DIŞI KALANLAR YARARLANACAK
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.
ÖDEME TARİHİNİ SGK AÇIKLAYACAK
Öte yandan, emeklilere verilecek olan ikramiyenin ödeme tarihi ise ilerleyen günlerde SGK tarafından ilan edilecek.